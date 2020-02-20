Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что ему стыдно за жителей Новых Санжар, протестующих против размещения в их больнице эвакуированных из Китая граждан.

Об этом он рассказал в своем Instagram-посте.

“Почему во всем мире коронавирус поражает легкие, а в Украине – мозг?! Мне стыдно за некоторых украинцев!”, — написал Тищенко.

Кроме того, нардеп назвал протестующих в Новых Санжарах, куда были привезены эвакуированные из Китая граждане, “дикарями”.

“Стыдно за некоторых сограждан, которые выражаются резко против людей, прилетевших сегодня специальным рейсом! А если бы там были Ваши родственники ? Стыдно за тех, кто сейчас блокирует базу Нацгвардии, куда должны привезти Наших земляков, которые там находились по разным причинам… Какой Патриотизм?! Просто дикари…”, — добавил он.

Пост народный депутат дополнил селфи, сделанным в Верховной Раде.

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.