Об этом он рассказал в своем Instagram-посте.
“Почему во всем мире коронавирус поражает легкие, а в Украине – мозг?! Мне стыдно за некоторых украинцев!”, — написал Тищенко.
Кроме того, нардеп назвал протестующих в Новых Санжарах, куда были привезены эвакуированные из Китая граждане, “дикарями”.
“Стыдно за некоторых сограждан, которые выражаются резко против людей, прилетевших сегодня специальным рейсом! А если бы там были Ваши родственники ? Стыдно за тех, кто сейчас блокирует базу Нацгвардии, куда должны привезти Наших земляков, которые там находились по разным причинам… Какой Патриотизм?! Просто дикари…”, — добавил он.
Пост народный депутат дополнил селфи, сделанным в Верховной Раде.
Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.
Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.
- По мнению их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”. ссовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района,
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.