Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 3 июня, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис, раскритиковал президента Дональда Трампа за угрозы развернуть регулярные войска для подавления массовых протестов против расизма и полицейской агрессии.

По словам Мэттиса, президент “пытается разделить” американцев.

“Дональд Трамп — первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ, даже не претендует на это. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся свидетелями последствий трех лет преднамеренных усилий [в этом направлении]. Мы являемся свидетелями последствий трех лет без зрелого руководства”, — заявил он.

Напомним, Мэттис пробыл на посту главы Пентагона почти два года и ушел в отставку в декабре 2018 года. Накануне ухода Мэттиса Трамп рассказал о своих разногласиях с ним и раскритиковал генерала за его позицию в вопросе трат США на оборону других стран.

Трамп уже отреагировал на заявление Мэттиса в Twitter. В своем посте президент предпринял попытку дискредитировать Мэттиса, назвав его “самым переоцененным генералом в мире”.

“Вероятно, единственное, что нас с Бараком Обамой объединяет, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я просил его подать в отставку и очень рад этому. У него было прозвище “Хаос”, которое мне не нравилось, изменилось на “Бешеный пес”. Его основной силой были не военные, а личные связи с общественностью. Я дал ему новую жизнь, дела, сражения за победу, но он редко “приносил домой бекон”. Мне не понравился его стиль “лидерства” и многое другое, связанное с ним, и многие другие с этим согласны”. Рад, что он ушел!” — написал Трамп.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.