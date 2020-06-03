Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов. Войска находятся в повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Reuters.

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что военные будут действовать в случае массовых беспорядков. Он сказал, что войска находились в состоянии “повышенной боевой готовности”, но “не участвуют в военной поддержке операций гражданской власти”.

На данный момент они не задействованы в помощи полиции.

Среди военных – полиция, пехотный батальон, а также инженерные войска.

Несмотря на комендантский час в Вашингтоне, тысячи протестующих осадили площадь Лафайет перед Белым домом. Некоторые из них скандируя лозунги направились к Капитолию.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.