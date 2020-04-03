Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на скандал с записями, на которых якобы брат главы ОПУ Денис Ермак "торгует" госдолжностями.

Свое мнение Разумков высказал в комментарии Цензор.НЕТ.

“Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих”, — сказал он.

Разумков подчеркнул, что перед законом все равны.

“В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что в СБУ есть другие цели и задачи”, — добавил он.

По словам председателя парламента, расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.