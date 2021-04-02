Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2021 в 14:01

Всего:

1711630 (+19893)

Болеют:

344581 (+19893)

Выздоровели:

1333370 (+10287)

Умерло:

33679 (+433)

15:06 Вышел второй трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
14:46 В Париже мужчина с подожженной бутылкой пытался проникнуть в резиденцию Макрона
14:42 У Києві під час квітневого локдауну дозволять паркуватися безкоштовно
14:39 В Британии появится мемориальная табличка в память о принцессе Диане
14:06 Нейросеть превратила эмодзи в «человеческие лица»
14:02 СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на вероятную агрессию России, – Данилов
13:58 Кличко показал, как будет выглядеть пропуск на транспорт во время локдауна: выдадут 400 тысяч
13:36 В британском зоопарке родился детеныш вымершей в дикой природе антилопы
13:24 «Укрзализныця» отстранила ряд топ-чиновников из-за аварии поезда «Интерсити»
13:09 В Киеве наихудшая ситуация с заполненностью COVID-коек с кислородом, – Степанов
13:00 «Пленки Деркача»: ГБР заказало экспертизу голоса президента США Байдена
Эксклюзив
12:25 Зоозащитники установили возле Верховной Рады расписанные лозунгами двери, – фото
12:18 Первый день апреля в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений
11:43 Тина Кароль презентовала новый альбом «Красиво»
11:08 Nike добился судебного запрета на продажу «Сатанинских кроссовок»
10:29 В Брюсселе тысячи людей пришли в парк на фейковою вечеринку: их разогнала полиция
09:45 На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки погибших и пострадавших
09:42 Немецкие эксперты не рекомендуют людям до 60 лет получать вторую дозу вакцины AstraZeneca
09:04 С начала военного переворота в Мьянме убиты более 40 детей
08:03 Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ
07:30 Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются дожди
05:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
01:56 Модель Криси Тейген с детьми снялась для обложки People: фото
01:30 Байден провел первое заседание Кабинета министров в полном составе
01:25 Ирландия в этом году откроет посольство в Киеве
01:05 Участнице «Мисс Вселенная» от Украины не открыли американскую визу для поездки на конкурс
00:54 Арестович сравнил «порохоботство» с коронавирусом
00:41 США передали Украине $2 млрд для обеспечения безопасности на Донбассе
00:27 Google возвращает сотрудников в офисы и ограничивает возможность удаленной работы
00:09 Администрация Байдена предоставит вакцины от COVID-19 нелегальным мигрантам
00:01 Как Тищенко Прикарпатье с Закарпатьем путал и требовал, чтобы Шевченко встал на колени: видео

01 апреля

23:33 В Сиэтле бездомным делают вакцины от COVID-19 и селят в гостиницы
23:04 Госдеп США: Россия запугивает нашего партнера – Украину
23:04 «Кто прокатится — станет президентом»: Мосейчук предложила Гончаренко проехаться на велосипеде Зеленского

СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на вероятную агрессию России, – Данилов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации на границе Украины и Российской Федерации.

Пятница, 2 апреля 2021, 14:02

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

“РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе”, – отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины, в том числе Канады, является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

В свою очередь, Лариса Галадза заявила о неизменности поддержки Украины со стороны Канады на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

  • В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
  • 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
  • Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
  • Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
  • Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
Теги: Олексій Данілов, Олексій Данілов, СНБО, российские военные, Россия, Украина

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook