СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на вероятную агрессию России, – Данилов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации на границе Украины и Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

“РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе”, – отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины, в том числе Канады, является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

В свою очередь, Лариса Галадза заявила о неизменности поддержки Украины со стороны Канады на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.