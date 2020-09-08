Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
“Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе.
Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера , так и неких “свидетельств”, которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке”, – написала Захарова.
Она поставила под сомнение заявление Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) о неоспоримых доказательствах присутствия боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах политика.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.