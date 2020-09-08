Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Федеративной Республики Германия из-за заявлений о наличии свидетельств об отравлении российского оппозиционого политика Алексея Навального.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

“Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе.

Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера , так и неких “свидетельств”, которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке”, – написала Захарова.

Она поставила под сомнение заявление Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) о неоспоримых доказательствах присутствия боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах политика.