Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

“Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе.
Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера , так и неких “свидетельств”, которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке”, – написала Захарова.

Она поставила под сомнение заявление Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) о неоспоримых доказательствах присутствия боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах политика.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
  • 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
  • 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
  • В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
  • Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
  • 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.