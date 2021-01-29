Санкции США: Дубинский раскрыл детали разговора с Зеленским

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на владу”.
Дубинский признался, что разговор о санкциях с Зеленским произошел на праздничном фуршете в день рождения президента перед заседанием фракции.
Нардеп, по его словам, сказал главе государства, что кампанию против него начали аферисты, и он не собирается никуда уходить.
“Я говорил президенту … что это аферисты, которые следующими будут пытаться вводить санкции, условно, против Ермака, против Арахамии … против вас, Владимир Александрович. Если вы этого не понимаете, вы будете следующим”, – заявил народный депутат.
Он уверял президента, что не нарушил ни одного украинского закона.
Ведущая спросила, считает ли нардеп, что на президента давят.
“Я считаю, что его окружение просто использует эти ложные нарративы для того, чтобы вводить его в заблуждение. Потому что это инструмент давления на власть – причем давление не в позитивном ключе. Потому что тот же ЦПК системно защищает господина Сытника, который является дважды судом признанным коррупционером, внесенный в государственный реестр коррупционеров, Конституционный суд признал назначение его директором НАБУ неконституционным. он продолжает делать вид, что он исполняет обязанности директора НАБУ, а по сути присвоил его полномочия. Об этом там ни слова. там нет ни слова о ни коррупционера, которые продолжают руководить государством Украина”, – ответил Дубинский.
Как стало известно накануне, депутаты фракции “Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепы обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.
Также депутат отметил, что не покинет фракцию по своему желанию, поскольку не хочет “принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал”.
Напомним, 25 января состоялось заседание фракции “СН”. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было введение США санкций против нардепа Александра Дубинского. Во время заседания президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию.
“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (глава комитета по вопросам антикоррупционной политики – ред.), которая сдала его американцам”, — рассказывал #Буквам источник.
Дубинский и американские санкции
11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.