Санкции США: Дубинский раскрыл детали разговора с Зеленским

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался.

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на владу”.

Дубинский признался, что разговор о санкциях с Зеленским произошел на праздничном фуршете в день рождения президента перед заседанием фракции.

Нардеп, по его словам, сказал главе государства, что кампанию против него начали аферисты, и он не собирается никуда уходить.

“Я говорил президенту … что это аферисты, которые следующими будут пытаться вводить санкции, условно, против Ермака, против Арахамии … против вас, Владимир Александрович. Если вы этого не понимаете, вы будете следующим”, – заявил народный депутат.

Он уверял президента, что не нарушил ни одного украинского закона.

Ведущая спросила, считает ли нардеп, что на президента давят.

“Я считаю, что его окружение просто использует эти ложные нарративы для того, чтобы вводить его в заблуждение. Потому что это инструмент давления на власть – причем давление не в позитивном ключе. Потому что тот же ЦПК системно защищает господина Сытника, который является дважды судом признанным коррупционером, внесенный в государственный реестр коррупционеров, Конституционный суд признал назначение его директором НАБУ неконституционным. он продолжает делать вид, что он исполняет обязанности директора НАБУ, а по сути присвоил его полномочия. Об этом там ни слова. там нет ни слова о ни коррупционера, которые продолжают руководить государством Украина”, – ответил Дубинский.

Как стало известно накануне, депутаты фракции “Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепы обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.