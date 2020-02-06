Об этом представитель спецслужбы заявил во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова, трансляция велась на Facebook-странице агентства УНН.

“В связи с тем, что мы расследуем уголовное производство, конечно, мы установили, что эта встреча и разговоры происходили. Насколько они полностью аутентично зафиксированы и изложены в масс-медиа – мы этот вопрос выясняем”, – сказал он в ответ на вопрос народного депутата Максима Бужанского о признании “аутентичности записей”.

Также сотрудник спецслужбы сказал, что для записи разговора использовались средства внегласного получения информации.

LIVE: Комітет з питань свободи слова розглядає питання обшуків на 1+1 Gepostet von УНН – Українські Національні Новини am Donnerstag, 6. Februar 2020

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.