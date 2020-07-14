Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе заявили о прекращении деятельности организованной преступной группы, участники которой обещали неизвестному лицу за $100 тысяч “решить вопрос” о возвращении его имущества через связи в правоохранительных органах.

Во вторник, 14 июля, двое фигурантов, среди которых — возможный автор скандальных “пленок Ермака”, были задержаны при получении этой суммы в одной из кофеен столицы.

“Среди задержанных — вероятный автор скандальных “пленок Ермака”, который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначения отдельных лиц на высокие государственные должности”, — говорится в сообщении СБУ.

Ранее журналисты проекта “Схема” сообщали, что запись скандальных пленок, вероятно, вел 39-летний Дмитрий Александрович Штанько из Харькова. Он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, владеет несколькими компаниями в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной.

В спецслужбе заявили, что это “задержание свидетельствует о том, что обличители “громких пленок” на самом деле оказались обычными мошенниками”.

Уголовное производство в отношении задержанных начато по двум статьям УКУ — ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенного в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление взятки служебному лицу). Задержание проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.