Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В спецслужбе заявили о прекращении деятельности организованной преступной группы, участники которой обещали неизвестному лицу за $100 тысяч “решить вопрос” о возвращении его имущества через связи в правоохранительных органах.
Во вторник, 14 июля, двое фигурантов, среди которых — возможный автор скандальных “пленок Ермака”, были задержаны при получении этой суммы в одной из кофеен столицы.
“Среди задержанных — вероятный автор скандальных “пленок Ермака”, который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначения отдельных лиц на высокие государственные должности”, — говорится в сообщении СБУ.
Ранее журналисты проекта “Схема” сообщали, что запись скандальных пленок, вероятно, вел 39-летний Дмитрий Александрович Штанько из Харькова. Он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, владеет несколькими компаниями в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной.
В спецслужбе заявили, что это “задержание свидетельствует о том, что обличители “громких пленок” на самом деле оказались обычными мошенниками”.
Уголовное производство в отношении задержанных начато по двум статьям УКУ — ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенного в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление взятки служебному лицу). Задержание проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
- Напомним, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.