Ежегодно 29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций. Войска ССО считаются элитой украинской армии: они способны выполнять различные задачи, в том числе — антитеррористические операции и освобождение заложников.

#Буквы рассказывают историю создания войск и их неофициального гимна — песни “Тихо пришел, тихо ушел”.

История создания ССО

В настоящее время ССО являются закрытой структурой в системе Вооруженных сил Украины, поэтому информация, касающаяся их создания и функционирования, не является открытой для публичной коммуникации.

К типичным задачам Сил специальных операций относят: рейды и современные боевые действия; психологические операции (Psy-Ops); получения разведывательной информации за линией фронта; поиск, эвакуация и доставка пленных и заложников; антитеррористические операции.

Процесс создания ССО как отдельного рода сил Вооруженных сил Украины, имеющего специальные возможности в сферах разведки, военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, активизировался после попытки аннексии Крыма Россией и начала агрессии РФ на Донбассе.

Создание Сил специальных операций было предусмотрено в Стратегическом оборонном бюллетене Украины 2016 года, рассчитанном на период до 2020 года.

Решение о создании ССО принято указом президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. В апреле 2015 года Генеральный штаб ВСУ поддержал создание ССО, как отдельной структуры, которая будет подчиняться Министерству обороны Украины.

Так был создан специальный центр подготовки. В ноябре 2015 года первые будущие инструкторы учебно-тренировочного центра Сил специальных операций начали проходить квалификационный курс программы Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония). Курс длился 6 месяцев. В мае 2016 года в Хмельницком на плацу Отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины состоялся первый выпуск 29 инструкторов.

В январе 2016 года генерал-майор Игорь Лунев, занимавший ранее должность первого заместителя командующего высокомобильных десантных войск, был назначен Командующим Силами специальных операций Министерства обороны.

16 июня 2016 Верховная Рада разрешила создать Силы специальных операций и Высокомобильные десантные войска. За соответствующий законопроект №4563 проголосовали 256 народных депутатов. Законом были внесены изменения в Закон “О Вооруженных силах Украины”, в соответствии с которыми Силы специальных операций и Высокомобильные десантные войска стали отдельными родами войск.

В июле 2016 года парламент поддержал законопроект №4795, который предусматривал, что ССО будут финансироваться из бюджета Министерства обороны, которое, в свою очередь, финансируется из государственного бюджета. Также было предусмотрено, что лица, которые входят в состав ССО, будут предоставлены защита и специальные надбавки. Помимо этого, законопроектом определялся правовой статус и порядок применения Сил спецопераций (ССО) самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ.

Документ был разработан по стандартам НАТО и полностью соответствует требованиям сотрудничества Украина – НАТО в контексте создания ССО, а также положениям Стратегического оборонного бюллетеня.

В 2017 году министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак анонсировал увеличение финансового ресурса Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Средства были направлены на завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в Центр Сил специальных операций на учебу.

В 2018 году начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в будущем Силы специальных операций Вооруженных сил Украины будут совместимы с аналогичной структурой НАТО.

В 2019 года 140-й центр ССО ВСУ прошел сертификацию Special Operation Task Group и получил право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО. Это первый случай, когда такое право получило подразделение из страны, не входящей в блок.

Структура ССО

В настоящее время ССО ВСУ имеют такую структуру:

Командование:

Командование сил специальных операций (Киев)

99-й отдельный батальон управления и обеспечения (Бердичев, Житомирская область)

142-й учебно-тренировочный центр (Бердичев, Житомирская область)

Части специального назначения:

3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго (Кропивницкий)

8-й отдельный полк специального назначения (Хмельницкий)

73-й морской центр специальных операций (Очаков, Николаевская область)

140-й центр специального назначения (Хмельницкий)

Подразделения информационно-психологических специальных операций:

16-й центр информационно-психологических операций (Житомирская область)

72-й центр информационно-психологических операций (Бровары, Киевская область)

74-й центр информационно-психологических операций (Львов)

83-й центр информационно-психологических операций (Одесса)

Авиация:

35-смешанная авиационная эскадрилья (456 БрТрА)

История Дня ССО

День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 29 июля.

Праздник был установлен в Украине “С целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства” согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко “О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины” от 26 июля 2016.

Сам Порошенко отмечал, что принял решение установить в Украине День Сил специальных операций ВСУ, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства и героизм личного состава, проявленный во время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины.

Символика ССО

В январе 2019 года Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, символа и флага Сил специальных операций и штандарта командующего. Так, девизом стали слова киевского князя Святослава Храброго “Иду на вы”, а на эмблеме изображен серебряный волк.

Неофициальным гимном ССО считает песня “Тихо пришел, тихо ушел” Андрея Антоненко (Riffmaster).

О гимне ССО и его авторе

Антоненко родился в Киеве в 1971 году. Вырос в районе, который имеет народное название Еврейский базар. По собственным словам, является наполовину евреем, его дед был польским евреем.

Антоненко окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительное училище (дирижер самодеятельного хора), является преподаватель игры на гитаре.

В конце 1980-х он основал трэш-метал группу “Лепрозорий”, а также участвовал в музыкальных группах ADEM и DAZ Machine.

В 2003 году он запустил сольный проект Riffmaster, для которого сам писал музыку и тексты, был гитаристом и вокалистом. В 2007 году вышел дебютный альбом Beautiful Day, 8 лет спустя — альбом “Котлета по-киевски”.

В мае 2015 Антоненко вместе с Александром Положинским (экс-солист группы “Тартак”) выступал для бойцов ВСУ на передовой российско-украинской войны.

Впоследствии ушел на фронт служить по контракту, участвовал в боях в “горячих точках” на Донбассе, где получил ранение ноги. С 2017 года Антоненко проходил службу по контракту в рядах Сил специальных операций, с июня 2019 года — в командовании ССО.

В том же 2017 году он написал “Песню специального значения” или “Тихо пришел, тихо ушел”. Это самая известная его песня, она была посвящена воинам ССО ВСУ.

Позже был выпущен клип на нее. Ролик сняли Владимир Бондаренко и Вадим Стасюк. В настоящее время клип собрал более 2,6 млн просмотров на Youtube.

Так Антоненко и его песню охарактеризовал в 2017 году Петр Порошенко:

“С первых дней войны Андрей помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил специальных операций (ССО – ред.) Вооруженных сил Украины хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций. Самое время ее прослушать заново!”

В декабре 2019 года Антоненко был задержан, как подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Изначально следствие заявляло, что Антоненко являлся организатором преступления. В тексте подозрения ветерану и музыканту сообщалось, что он, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радио ведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста. В мае тест подозрения был изменен. #Буквы вспоминали хронологию событий в материале.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения Андрею Антоненко. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

Командование Сил специальных операций просило смягчить меру пресечения Антоненко на домашний арест и отмечало, что “за время прохождения службы он характеризуется положительно”. Арест был неоднократно продлен, в настоящее время Антоненко все еще находится под стражей.

В поддержку музыканта и других фигурантов дела проходили многочисленные акции протеста. В соцсетях появился хештег #FreeRiff.

С требованиями освободить Антоненко выступали известные музыканты: Олег “Фагот” Михайлюта (ТНМК), лидер группы “Скай” Олег Собчук, лидер группы “Без обмежень” Сергей Танчинец, Александр Положинский и многие другие.