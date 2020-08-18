Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
“Сегодня парламент Литвы единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости”, – отметил Линкявичюс.
Как сообщается на сайте Сейма Литвы, резолюция “О ситуации в Республике Беларусь после сфальсифицированных президентских выборов” была принята 120 голосами. Никто из депутатов не высказался против, двое воздержались.
Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.
“Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа. Мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь. Мы требуем новых, прозрачных парламентских и президентских выборов в соответствии с демократическими процедурами. Мы предлагаем инициировать посредническую миссию. Мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека. Мы также призываем Европейский Союз ввести ограничительные меры не только в качестве запрета на въезд, но и замораживания активов этих лиц”, – отметил депутат Сейма, один из инициаторов резолюции Жигимантас Павиленис.
Члены Сейма призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси, сообщает издание Delfi.
Кроме того, в резолюции предлагается: выделить помощь неправительственным организациям в Беларуси; созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран ЕС для обсуждения ситуации в этой стране (в том числе вопроса об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС).
Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.
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