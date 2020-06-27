С флага штата Миссисипи могут убрать символ Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов на фоне протестов против расизма.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Вопрос о смене флага может быть рассмотрен законодателями штата в эти выходные, передает агентство.

Символ конфедератов находится в левом верхнем углу флага Миссисипи с 1984 года.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.

Фото: АР

“Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его”, – написал Ривз в Twitter.

Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.