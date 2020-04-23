Уголовное производство о "пленках Ермака" переквалифицировали в мошенничество и передали из антикоррупционной прокуратуры в Национальную полицию.

Об этом сообщили в Facebook юридическая компания “Миллер” и народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос.

“Сегодня нам стало известно, что 17 апреля 2020, Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)”, — сообщили юристы.

В компании объяснили, что ранее производство было квалифицировано как злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), а это коррупционное преступление.

“Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что она повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ”, — отметили юристы.

Народный депутат Гео Лерос, в связи с обращением которого правоохранители открыли указанное производство, комментируя произошедшее, заявил, что “дело успешно слили”.

Также он сообщил, что теперь Денис Ермак, брат главы Офиса Президента Андрея Ермака, фигурировавший на записях, считается потерпевшей стороной.

“Я нас всех поздравляю, дело по пленкам Ермака успешно слили! Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Ермак потерпевший, Карл! С годовщиной! Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!”, — написал он.

Как сообщалось ранее, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака.

А Государственное бюро расследований в связи с публикацией видео открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.