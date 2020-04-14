Большинство украинцев из тех, которые знают о скандале с записями брата главы Офиса президента Андрея Ермака, считают, что Президент должен либо отправить его в отставку, либо отстранить на время расследования.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Среди тех, кто слышал об этих видеозаписи, 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Андрея Ермака в отставку.

50% полагают, что президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжения работы Андрея Ермака принимать по результатам расследования.

3% считают, что президент Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

Напомним, что 30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брат главы Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.