Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в ходе расследования авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана (Иран) украинские следователи фактически не имеют доступа к месту крушения и свидетелям.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Укринформ”.

“Сейчас мы фактически ведем расследование при недостатке доступа к месту совершения преступления и его последствий, без доступа к свидетелям трагедии и даже при безмолвной тишине о создании международной следственной группы со стороны Ирана. То есть в таких же условиях, как в отношении оккупированных территорий Крыма и Донбасса, при ограниченном доступе”, – отметил Мамедов.

По его словам, Украина все еще ожидает ответов от Ирана на четыре запроса о международной правовой помощи, которые были направлены этой стране еще в первые месяцы после трагедии. Это запросы: о передаче “черных ящиков” для безопасного извлечения из них информации; предоставлении сведений иранской стороной о состоянии их уголовного расследования и установлении причастных лиц к совершенному преступлению, квалификации их действий; проведении совместно с Украиной общего уголовного расследования.

Мамедов напомнил, что Иран согласился направить “черные ящики” сбитого самолета во Францию. Ожидается, что это произойдет в конце июля.

Мамедов уточнил, что экспертиза самописцев даст ответы на главные вопросы по катастрофе.

“Например, почему страна, территория которой подпадает под признаки конфликта и ведет активные военные действия, не предпринимает достаточных мер для безопасного авиасообщения гражданских судов? Или почему не принято решение о закрытии воздушного пространства над зоной конфликта или хотя бы не ограничены полеты на определенной высоте или местности?.. В этом контексте у украинских компетентных органов вызывает сомнения версия непреднамеренной человеческой ошибки во время операции противоракетной обороны, которую озвучил и придерживается Иран”, – подчеркнул он.

В данный момент также анализируется информация о предыдущих рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 (самолета МАУ) из аэропорта Тегерана, последние вылеты самолетов МАУ. Изучаются данные с космических аппаратов, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы.