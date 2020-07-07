Об этом он рассказал в интервью изданию “Укринформ”.
“Сейчас мы фактически ведем расследование при недостатке доступа к месту совершения преступления и его последствий, без доступа к свидетелям трагедии и даже при безмолвной тишине о создании международной следственной группы со стороны Ирана. То есть в таких же условиях, как в отношении оккупированных территорий Крыма и Донбасса, при ограниченном доступе”, – отметил Мамедов.
По его словам, Украина все еще ожидает ответов от Ирана на четыре запроса о международной правовой помощи, которые были направлены этой стране еще в первые месяцы после трагедии. Это запросы: о передаче “черных ящиков” для безопасного извлечения из них информации; предоставлении сведений иранской стороной о состоянии их уголовного расследования и установлении причастных лиц к совершенному преступлению, квалификации их действий; проведении совместно с Украиной общего уголовного расследования.
Мамедов напомнил, что Иран согласился направить “черные ящики” сбитого самолета во Францию. Ожидается, что это произойдет в конце июля.
Мамедов уточнил, что экспертиза самописцев даст ответы на главные вопросы по катастрофе.
“Например, почему страна, территория которой подпадает под признаки конфликта и ведет активные военные действия, не предпринимает достаточных мер для безопасного авиасообщения гражданских судов? Или почему не принято решение о закрытии воздушного пространства над зоной конфликта или хотя бы не ограничены полеты на определенной высоте или местности?.. В этом контексте у украинских компетентных органов вызывает сомнения версия непреднамеренной человеческой ошибки во время операции противоракетной обороны, которую озвучил и придерживается Иран”, – подчеркнул он.
В данный момент также анализируется информация о предыдущих рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 (самолета МАУ) из аэропорта Тегерана, последние вылеты самолетов МАУ. Изучаются данные с космических аппаратов, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.