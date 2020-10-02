Народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказывать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией по Нагорному Карабаху. Министр внутренних дел Арсен Аваков рекомендует ей таблетки.

Об этом Марченко заявила в эфире телеканала “Украина 24”.

“Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь (Азербайджану, – ред.) и в правовом поле, и в ресурсном поле. Речь идет и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация”, – сказала депутат.

В свою очередь, Аваков отметил, что Украина не будет предоставлять военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

“А вот медицинскую помощь – таблетки депутатам, которые много фантазируют, надо бы поискать всей страной”, – отметил он.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении. Потому что такое решение принимает исключительно президент и правительство.

“В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в который раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые б не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей. Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспоры. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательства”, – отметил глава МИД.

Позже на заявление Марченко отреагировали и в партии “Слуга народа”.

Там заявили, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.