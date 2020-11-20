Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, вирішив поки утриматися від виступів у прямих ефірах на телеканалах.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Рішення тимчасово припинити спілкування з представниками медіа Уманський прийняв “на прохання Єрмака”.

“Шановні друзі та колеги, на особисте прохання Андрія Єрмака я прийняв рішення до особистої зустрічі з ним після його одужання тимчасово утриматися від участі в ефірах”, – наголосив він.

Варто зазначити, що лише днями Уманський на прес-конференції для ЗМІ заявляв, що “достукатися до влади можливо виключно через публічну площину – екран телевізора, соціальні мережі”. “Записки, пропозиції і так далі, на жаль, не сприймаються”, – відзначав він.

Як відомо, на початку квітня, після свого звільнення з посади голови Міністерства фінансів, Уманський дав інтерв’ю. У ньому він розповів про існування корупційних схем на митниці, в рамках яких “контрабас” як ішов, так і йде”.

У тому ж інтерв’ю Уманський розповідав про “скрутки” з ПДВ, через які “в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет”.

У квітні Ігор Уманський став радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака. 12 листопада Уманський подав у відставку з цієї посади.

Згодом Уманський опублікував Facebook-пост, в якому заявив про розкрадання “дорожнім картелем” мільярдів із коронавірусного фонду. Він наголошував, що кошти COVID-фонду були штучно витрачені, і насправді без цих 35-36 млрд гривень можна було побудувати ту ж протяжність доріг.

Вже 18 листопада Уманський дав прес-конференцію для ЗМІ біля будівлі Верховної Ради, під час якої закликав до публічного секвестру (скорочення певних статей) державного бюджету 2020 року, приблизно на 100 млрд грн.

На тій же прес-конференції він заявив про необхідність створення медичної інфраструктури в регіонах. Крім того, Уманський висловив думку, що Україна вчергове втратила довіру Міжнародного валютного фонду (МВФ) і тому не варто очікувати наступного траншу.