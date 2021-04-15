Адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити жорсткі санкції проти Росії за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори.

Про це повідомляють із посиланням на обізнані із цим питанням джерела американське агентство Bloomberg, агентство Reuters, видання The New York Times.

Про запровадження нових санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб США можуть оголосити вже сьогодні, 15 квітня.

За інформацією агентства Bloomberg, санкції торкнуться близько 10 фізичних осіб (в тому числі пов’язаних з російським урядом і спецслужбами) і близько 20 компаній.

Агентство Reuters повідомляє, що до “чорного списку” потраплять близько 30 компаній та організацій. Крім того, США планують вислати з країни близько 10 російських офіційних осіб.

Раніше агентство Bloomberg інформувало, що санкції можуть включати висилку російських розвідників, які працюють в США під дипломатичним прикриттям.

Крім того, нові санкції США можуть стосуватися російського суверенного боргу. Зокрема, фінансовим установам США можуть заборонити купувати держоблігації у Центрального банку Росії, російського міністерства фінансів і Фонду національного добробуту.

Обмеження щодо суверенного боргу впливають на здатність країни залучати облігації, деноміновані в доларах, оскільки кредитори бояться бути відрізаними від американських фінансових ринків. США, зокрема, застосовували подібні методи проти Ірану.

Обмеження будуть запроваджені через кілька днів після того, як президент США Джо Байден у телефонній розмові попередив лідера Росії Володимира Путіна, що США захищатимуть свої інтереси.

Як зазначає Bloomberg, “напруга також посилюється через накопичення Росією військових сил біля кордонів України, що змусило НАТО приєднатися до США та Європейського Союзу, закликаючи Путіна до деескалації”.

Нові обмеження мають стати черговим раундом санкцій, запроваджених адміністрацією Байдена проти Росії. Раніше санкції були накладені на російських чиновників за отруєння та арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Широкомасштабні санкції стануть відповіддю на минулорічну хакерську атаку на федеральні відомства США, відому як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч.

У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”.

Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Ще одна причина запровадження санкцій – ймовірна причетність Росії до втручання у президентські вибори в США у 2020 році. За даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін та російський уряд санкціонували та спрямовували зусилля щодо впливу на вибори.

У звіті розвідки зазначалося, що Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу.

За словами джерел Bloomberg, деякі із запланованих санкцій США зачеплять ЗМІ, що контролюються російськими спецслужбами та поширювали дезінформації під час американської президентської кампанії 2020 року.

Джерела також стверджують, що США готові назвати російську Службу зовнішньої розвідки причетною до хакерської атаки SolarWinds.

За даними ЗМІ, санкції також запроваджуються через дії Росії в Афганістані (за даними ЦРУ, Росія змовилася з талібами проти американців у цій країні). Раніше ЗМІ повідомляли, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам, пов’язаним з рухом “Талібан”, винагороду за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані, в тому числі США.