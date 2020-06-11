Киевский апелляционный суд отменил решение о снижении суммы залога бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Экс-глава МИД был взят под стражу в зале суда.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Решение было принято в четверг, 11 июня.

Так, 18 мая Шевченковский районный суд Киева уменьшил Кожаре залог как альтернативу ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн. При этом срок содержания под стражей был продлен до 17 июля 2020 года.

После внесения залога бывший министр вышел на свободу.

Потерпевшая сторона подала апелляцию на решение о снижении залога.

Сегодня Киевский апелляционный суд постановил увеличить сумму залога. Постановление Шевченковского райсуда от 18 мая отменено.

“К подозреваемому Кожаре применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 гривен… Подозреваемый Кожара взят под стражу в зале суда”, – говорится в сообщении.

Об аресте бывшего министра сообщила на своей странице в Facebook и дочь погибшего предпринимателя Екатерина Старицкая.

“Кожаре снова увеличили залог до 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие”, – написала она.

Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.

Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.

По данным следствия, между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в драку. “Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После чего выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия”, – сообщали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.