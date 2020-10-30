Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что уходит в отставку. Соответствующее заявление было подано им еще 8 октября.

Об этом Слиденко заявил на брифинге 30 октября, передает корреспондент #Букв.

По словам судьи КСУ, причиной его заявления об отставке стало давление из Офиса президента 7 октября. Заявление Слиденко еще не рассмотрели.

“7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давлении на КСУ, – ред.). Оно (заявление – ред) находится в суде, его должен рассматривать суд”, – рассказал он.

Однако судья отказался называть имя человека, который якобы оказывал на него давление. Слиденко отметил, что звонок был из Офиса президента.

Также судья признал, что электронное декларирование является конституционным, но в закон о НАПК надо внести определенные изменения. В частности, надо убрать норму о том, что ведомство может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела. По его мнению, “это полномочия советской прокуратуры” и это неправильно.

Кроме того, Слиденко признался, что нарушил закон, потому что не вовремя внес в свою декларацию сведения, поскольку находился за границей.

“В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят”, – пояснил судья.