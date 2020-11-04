Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил четыре из пяти голосов выборщиков в штате Небраска. Один голос получил демократ Джо Байден.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Особенность штата Небраска в том, что здесь голоса выборщиков распределяют пропорционально тому, сколько избирателей отдали голоса за того или иного кандидата. В большинстве других штатах работает принцип “победитель получает все”.

Так, из пяти возможных голосов выборщиков Трамп получил 4, а Байден – 1.

Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Общая картина выглядит так:

В связи с тем, что Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.