ЦВК оскаржила скасування протоколу про визнання Вірастюка обраним депутатом

У вівторок, 28 травня, Центральна виборча комісія оголосила про оскарження рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати виборів народного депутата на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК у Facebook.

Комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду. При цьому в ЦВК додають, що не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі.

У комісії кажуть, що остаточне встановлення результатів довиборів у Раду можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.

Нагадаємо, що 23 травня Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 19 травня 2021 про визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Позов до Верховного суду подав кандидат Олександр Шевченко.