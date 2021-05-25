ЦВК оскаржила скасування протоколу про визнання Вірастюка обраним депутатом

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК у Facebook.
Комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного Суду. При цьому в ЦВК додають, що не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі.
У комісії кажуть, що остаточне встановлення результатів довиборів у Раду можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Нагадаємо, що 23 травня Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 19 травня 2021 про визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Позов до Верховного суду подав кандидат Олександр Шевченко.
Вибори на 87-му окрузі
Довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).
Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.
Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.
- 19 травня Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 — переможцем залишився кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.