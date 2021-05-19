ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом (відео)

Протокол був складений на сьогоднішньому засіданні ЦВК.
Раніше ЦВК визнала недійсним голосування на дільницях № 260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 260030 — під час перерахунку там виявили менше голосів за Олександра Шевченка, ніж було вказано в протоколах дільничних виборчих комісій. Голоси 3189 виборців, які голосували на цих дільницях, тепер не враховуються.
“Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування”, – повідомили в ЦВК.
На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися.
Згідно нового протоколу за Василя Вірастюка віддали 14 711 голосів, за кандидата від “За майбутнє” Олександра Шевченко — 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО “Свобода” — 13 463 голоси.
Новий протокол підписали всі 14 присутніх членів комісії.
“Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка”, – додали на засіданні ЦВК.
Як сповіщалося, 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.
Вибори на 87-му окрузі
Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.
Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.
31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.
Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.
4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).
Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.
Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.
- Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.