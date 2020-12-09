Министр охраны здоровья Турции Фареттина Коча заявил, что его страна не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, которую не одобрил ВОЗ.

Такое заявление он сделал в интервью турецкой газете Habertürk.

Журналисты спросили у министра о планах на проведение в стране третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, о возможности которого власть объявляла ранее.

Министр в ответ отметил, что российская вакцина не может быть зарегистрирована в Турции.

“Проблема заключалась в несоответствии требованиям GLP (Good laboratory practice, надлежащая лабораторная практика — ред.). Россия не смогла соответствовать. По этой причине ни ВОЗ, ни мир не смогли получить эту вакцину. В нашей стране нельзя получить лицензию на эту вакцину. В связи с чем это (получение вакцины от РФ — ред.) выходит за рамки наших интересов”, — сказал он.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжатся. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину предоставляет тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжаются. Их проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах. В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже известно о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае, трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.