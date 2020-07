Twitter удалил фото из поста Трампа за нарушение авторских прав NYT

Об этом сообщают #Буквы.

30 июня Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях Facebook и Twitter черно-белую фотографию себя. На снимке Трамп сидит в кресле и указывает пальцем в камеру, сверху и снизу — подпись: “In reality they’re not after me. they’re after you. I’m just in the way”.

В настоящее время снимок доступен для просмотра только на Facebook. В Twitter пост американского президента остался, а вместо фотографии отображается сообщение: “Это изображение было удалено в ответ на сообщение от правообладателя”.

По информации издания Axios, фото было удалено после жалобы на нарушение авторских прав от газеты The New York Times. Снимок был сделан специально для газеты фотографом Дэймон Винтером еще в 2015 году и использован в статье Марка Лейбовича, посвященной будущему президенту.

Несколькими неделями ранее Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.

В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах, а затем подписал указ, направленный против социальный сетей. Руководство Twitter назвало указ “реакционным” и “политизированным”, а некоммерческая организация Центр демократии и технологий (CDT) подала на Трампа в суд.