Сегодня в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета, юриста Максима Знака. На данный момент на свободе остается только один член президиума.

Об этом сообщает белорусское издание “Белсат”.

Связь со Знаком пропала в 8:30.

“В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу: “Похоже, кто-то к нам пришел”, отключился и написал слово “Маски”, – рассказал представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Герман.

Позже он подтвердил факт задержания Максима Знака.

Отмечается, что на данный момент на свободе в Беларуси остается только один член президиума Координационного совета – Светлана Алексиевич.

С 7 сентября точно неизвестно где находится Мария Колесникова. Антон Родненков – пресс-секретарь Координационного Совета Беларуси, Иван Кравцов –исполнительный секретарь образования 8 сентября были принуждены уехать в Киев. А Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановская сейчас находятся в Варшаве.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.