Депутаты Европейского парламента выпустили коллективное заявление относительно наращивания российских войск на Востоке Украины и вдоль ее границ.

Об этом сообщило представительство Украины при Евросоюзе.

“Мы с большой тревогой наблюдаем за продолжающимся наращиванием российских вооруженных сил и провокациями на Востоке Украины и вблизи Украины. Мы глубоко сожалеем из-за продолжающихся человеческих жертв и иного ущерба, которому подвергается Украина”, – отмечается в заявлении.

Европарламентарии призвали к полному соблюдению “текста и духа” Минских соглашений и согласованному в прошлом году режиму прекращения огня на Донбассе.

“Мы призываем Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания войск в и вблизи Украины, прекращения военных провокаций и запугивания в отношении Украины”, – подчеркивается в заявлении.

Члены Европарламента также обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран и призвали “выразить обеспокоенность и решительное неодобрение действиями власти России”.

“Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины, чтобы снизить напряженность и в конце концов восстановить территориальную целостность Украины”, – говорится в заявлении.

Документ подписали 18 членов Европарламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.

Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.