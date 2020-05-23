Об этом сообщают #Буквы.
Решение о возобновлении движения приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
При этом, коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” возобновит перевозки пассажиров с 25 мая.
Правила работы наземного общественного транспорта:
Коммунальный и частный наземный общественный транспорт может перевозить одновременно максимум половину от количества пассажиров, на которую он рассчитан.
Контролировать соблюдение этих правил будет полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана.
Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, а также перчатки.
В масках и перчатках должны быть и пассажиры.
Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе.
Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать. “КП “Киевпастранс” проводит дезинфекцию три раза в сутки.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет Министров разрешить работу столичного метро с 25 мая.