Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть обязательства относительно военной помощи Беларуси, однако сейчас потребности в ее предоставлении нет.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам, информирует российское агентство “ТАСС”. Расшифровку общения Пескова с представителями СМИ также опубликовало издание “Медуза”.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве “действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен”.

“Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности. И, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет”, – подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах такая помощь возможна, он заявил, что “здесь гипотетически такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны”.

“Еще раз повторяю: исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне”, – сообщил Песков.

На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что к границам Беларуси направляются колонны российской военной техники, Песков объявил, что “российская военная техника находится на всей территории РФ, поэтому здесь нечего комментировать”.

В ходе общения с журналистами Песков также заявил о неких “попытках непосредственного вмешательства извне” в дела Беларуси, однако не стал уточнять, что имеет в виду и не привел никаких конкретных доказательств.

Отвечая на вопрос, признают ли в Кремле итоги президентских выборов в Беларуси, Песков заявил: “Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко”.