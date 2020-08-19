Такое заявление он сделал в комментарии журналистам, информирует российское агентство “ТАСС”. Расшифровку общения Пескова с представителями СМИ также опубликовало издание “Медуза”.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве “действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен”.
“Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности. И, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет”, – подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах такая помощь возможна, он заявил, что “здесь гипотетически такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны”.
“Еще раз повторяю: исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне”, – сообщил Песков.
На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что к границам Беларуси направляются колонны российской военной техники, Песков объявил, что “российская военная техника находится на всей территории РФ, поэтому здесь нечего комментировать”.
В ходе общения с журналистами Песков также заявил о неких “попытках непосредственного вмешательства извне” в дела Беларуси, однако не стал уточнять, что имеет в виду и не привел никаких конкретных доказательств.
Отвечая на вопрос, признают ли в Кремле итоги президентских выборов в Беларуси, Песков заявил: “Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко”.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата. А Сейм Литвы 18 августа принял резолюцию, согласно которой президентские выборы в Беларуси не признаются легитимными, и призвал ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.