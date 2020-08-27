Об этом сообщают белорусские издания “Наша Ніва” та TUT.by.

Как сообщалось ранее, в четверг, 27 августа, после вчерашнего разгона демонстрантов и блокировки людей в помещении костела, граждане начали собираться на акцию солидарности на площади Свободы в центре Минска.

Там правоохранители задержали около 20 представителей СМИ. После массового задержания журналистов на площади Свободы собралось несколько сотен протестующих. Они встали колонной и двинулись в сторону площади Независимости, распевая гимн и скандируя “Свободу!”.

На площади Независимости протестующих ожидало большое количество омоновцев, у площади были припаркованы несколько автозаков. Подземные переходы ведущие на площадь Независимости перекрыли металлическими заграждениями. Через громкоговоритель правоохранители призвали людей разойтись.

После омоновцы окружили участников протестов.

По данным журналистов, в окружении — около 1000 человек.

Через кордон омоновцы пропускали только женщин — мужчины оставались на площади.

Впоследствии началась проверка документов. Протестующих предупредили, что начнется зачистка. Мужчин начали массово заводить в автозаки без применения силы и вывозить. Женщины, которые остались на площади, пели.