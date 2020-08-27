Об этом сообщают белорусские издания “Наша Ніва” та TUT.by.
Как сообщалось ранее, в четверг, 27 августа, после вчерашнего разгона демонстрантов и блокировки людей в помещении костела, граждане начали собираться на акцию солидарности на площади Свободы в центре Минска.
Там правоохранители задержали около 20 представителей СМИ. После массового задержания журналистов на площади Свободы собралось несколько сотен протестующих. Они встали колонной и двинулись в сторону площади Независимости, распевая гимн и скандируя “Свободу!”.
На площади Независимости протестующих ожидало большое количество омоновцев, у площади были припаркованы несколько автозаков. Подземные переходы ведущие на площадь Независимости перекрыли металлическими заграждениями. Через громкоговоритель правоохранители призвали людей разойтись.
После омоновцы окружили участников протестов.
По данным журналистов, в окружении — около 1000 человек.
Через кордон омоновцы пропускали только женщин — мужчины оставались на площади.
Обновлено (20:45):
Силовики покинули площадь, также уехали автобусы с задержанными, с подземных сняли переходов металлические ограждения. Протестующие (на месте остались преимущественно женщины) покинули площадь.
По данным правозащитников, задержаны не менее 40 человек.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Тогда же начались массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
- 18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
- 19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.