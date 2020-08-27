Об этом сообщают белорусские издания “Наша Ніва” та TUT.by.

Как сообщалось ранее, в четверг, 27 августа, после вчерашнего разгона демонстрантов и блокировки людей в помещении костела, граждане начали собираться на акцию солидарности на площади Свободы в центре Минска.

Там правоохранители задержали около 20 представителей СМИ. После массового задержания журналистов на площади Свободы собралось несколько сотен протестующих. Они встали колонной и двинулись в сторону площади Независимости, распевая гимн и скандируя “Свободу!”.

На площади Независимости протестующих ожидало большое количество омоновцев, у площади были припаркованы несколько автозаков. Подземные переходы ведущие на площадь Независимости перекрыли металлическими заграждениями. Через громкоговоритель правоохранители призвали людей разойтись.

После омоновцы окружили участников протестов.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

По данным журналистов, в окружении — около 1000 человек.

Через кордон омоновцы пропускали только женщин — мужчины оставались на площади.

Впоследствии началась проверка документов. Протестующих предупредили, что начнется зачистка. Мужчин начали массово заводить в автозаки без применения силы и вывозить. Женщины, которые остались на площади, пели.
Журналистов сначала выводили с площади, потом стали проверять документы и также задерживать.

Обновлено (20:45):

Силовики покинули площадь, также уехали автобусы с задержанными, с подземных сняли переходов металлические ограждения. Протестующие (на месте остались преимущественно женщины) покинули площадь.

По данным правозащитников, задержаны не менее 40 человек.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Тогда же начались массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.