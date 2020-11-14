Торговые заведения, в которых не менее 60% площади отведено под продукты питания, могут работать во время "карантина выходного дня" без ограничения ассортимента.

Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба МОЗ.

“К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что в положениях постановления о “карантине выходного дня” четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

“Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о “карантине выходного дня” разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения”, – подчеркнул Ляшко.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить “карантин выходного дня”.