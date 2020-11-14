Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба МОЗ.
“К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что в положениях постановления о “карантине выходного дня” четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.
“Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о “карантине выходного дня” разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения”, – подчеркнул Ляшко.
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Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.
В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить “карантин выходного дня”.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в стране “карантина выходного дня” действует безусловно, и у мэров городов нет полномочий отказываться от его выполнения.
- Власти Киева будут выполнять решение Кабинета Министров о введении “карантина выходного дня”.
- Местные власти Львова решили отменить выходные дни, чтобы не вводить принятый Кабинетом Министров “карантин выходного дня”. Это же сделали и в Ивано-Франковске.
- Мэр Днепра Борис Филатов объявил, что в городе не будут вводить “карантин выходного дня”, поскольку ответственная за его установление комиссия “заболела”.