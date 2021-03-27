Уже в это воскресенье, 28 марта, в Украине пройдут промежуточные выборы народных депутатов в двух округах.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Так, новых депутатов Верховной Рады будут избирать в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00 (стоит отметить, что в ночь на 28 марта Украина переходит на “летнее” время с переводом стрелок часов на час вперед).

Голосование будет проходить на:

• 112 избирательных участках округа № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

• 117 избирательных участках округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

Как отмечают в ЦИК, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей.

Они будут выбирать среди 32 кандидатов: 18 – в округе № 50 и 14 – в округе № 87.

В округе № 50 (Донецкая область), в частности, баллотируются представитель партии “Европейская Солидарность”, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко, а также представитель “Слуги народа”, глава Покровской районной госадминистрации Андрей Бондаренко.

В округе № 87 (Ивано-Франковская область), среди прочих, баллотируются: украинский силач, представитель “Слуги народа” Василий Вирастюк; представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”); представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

Кандидат от партии “Европейская Солидарность” Маруся Звиробий сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

В ЦИК призывают избирателей не забыть взять паспорт (по возможности свою ручку), одеть защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию на участках.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.

Почему были назначены довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.