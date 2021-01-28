В США более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии сменили свои политические предпочтения после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на открытые данные.

Отмечается, что это практически беспрецедентный исход, который может создать проблемы для партии, которая пытается найти свой путь после поражения в президентской гонке и потери большинства в Сенате.

При этом представленные цифры касаются только тех штатов, где ведется еженедельный мониторинг состава политических объединений. Журналисты подчеркивают, что это может быть только верхушкой айсберга, поскольку данных по другим штатам просто нет.

То, что избиратели меняют партию – не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию, чем демократов. Интересно, что многие избиратели меняют свою принадлежность в ключевых колеблющихся штатах.

Так, в первые 25 дней года из Республиканской партии вышли почти 10 000 избирателей Пенсильвании. Около трети из них (3 476 человек) зарегистрировались как демократы, остальные две трети выбрали другую партию или остались без какой-либо партийной принадлежности.

В то же время, примерно треть всех демократов Пенсильвании предпочли либо присоединиться к Республиканской партии (2093), либо зарегистрироваться без партии (1184).

Кроме того, в Северной Каролине почти 6000 избирателей отказались от своей принадлежности к Республиканской партии. В Аризоне почти 5000 избирателей больше не являются зарегистрированными республиканцами. Число перебежчиков в Колорадо за последние несколько недель составляет более 4500 человек.

Во всех этих штатах количество демократов, вышедших из своей партии, составляет лишь небольшую часть от числа перебежчиков-республиканцев.