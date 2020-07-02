Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на главу Нацбанка Украины Якова Смолия не было политического давления.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”. В пятницу, 3 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, где будет рассмотрен вопрос об отставке Смолия.

По словам Устенко, “все то, что господин Смолий называет политическим давлением, в реальность является отсутствием нормальной коммуникации со стороны регулятора”.

“[Коммуникация] должна была проводиться гораздо более активно, если хотите — проактивно. И встречи с народными депутатами, в том числе из профильного комитета, должны были быть регулярными. И вопросы, которые им задавали представители коммерческих банков, должны были находить ответ со стороны регулятора. И вопросы, которые формировались у бизнеса и общества тоже. Если кто-то желает получить ответ на поставленный вопрос — это отнюдь не значит, что он давит на кого-то”, — заявил Устенко.

На видео с 1:40:00

Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.