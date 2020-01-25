В международном аэропорту "Борисполь" с воскресенья, 26 января, начнут проводить температурный скрининг пассажиров из Китая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

“С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту “Борисполь” начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами”, – отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что сегодня Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

“Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну”, – подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, для минимизации риска инфицирования ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.