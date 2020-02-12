Об этом сообщает британский ресурс Science Alert.

“Мы только что поместили вакцину в мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель мы сможем определить реакцию у этих мышей, в их крови, антител на коронавирус”, – рассказал исследователь Лондонского колледжа Пол Маккей.

При этом британские ученые не могут быть уверены, насколько в данный момент продвинулись в исследованиях по разработке вакцины против коронавируса их коллеги по всему миру.

В Имперском колледже надеются, что ускорить процесс поиска вакцины поможет исследование вируса SARS, который прошел по миру около двух десятилетий тому назад.

“Мы надеемся первыми испытать эту вакцину людях. После завершения первого этапа испытаний, который может занять несколько месяцев, можно сразу же начать с испытания для людей, что также займет несколько месяцев. Так что, возможно, к концу этого года появится жизнеспособная проверенная вакцина, которая будет пригодна для людей”, – говорит британский ученый Макей.

Напомним, что ранее вакцину от коронавируса начали тестировать на мышах в Китае.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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