Уряд Чилі заявив, що ефективність вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Ltd. — лише 16% після однієї дози. Зараз у країні новий сплеск захворюваності попри те, що більшість дорослого населення вакциноване.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Що стало відомо про ефективність CoronaVac?

У Чилі використовують препарат CoronaVac чи не найактивніше. Країна розпочала вакцинацію в грудні. Понад 7,6 мільйона людей — половина дорослого населення Чилі — вже отримали принаймні одну дозу вакцини. Понад 5 мільйонів чилійців (85% — у віці за 70 років) отримали дві дози. На CoronaVac припадає близько 90% усіх введених доз.

На тлі розгортання кампанії вакцинації скоротилася кількість пацієнтів похилого віку у відділеннях інтенсивної терапії, кількість померлих пацієнтів старшого віку.

Водночас рівень госпіталізацій наразі найвищий від початку року. Найбільше госпіталізують пацієнтів у віці 50-59 років. Збільшилася і щотижнева кількість померлих пацієнтів.

Це пов’язано із тим, що влада пом’якшила карантинні обмеження, але більшість чилійців отримали тільки першу дозу вакцини, захист після якої виявився надто низьким.

“Ми знаємо, що з однією дозою захист дуже слабкий. Не було чітко пояснено [населенню], що потрібно ввести дві дози, потрібно почекати”, — зауважила Клаудія Кортес, інфекціоністка клініки Санта-Марія в Сантьяго.

У п’ятницю, 16 квітня, чилійська влада оприлюднила результати дослідження, проведеного на 10,5 млн людей. Воно показало, що вакцина CoronaVac була ефективною проти зараження лише на 16% після однієї дози та 67% — після другої. Також було виявлено, що її ефективність для запобігання смерті через коронавірус — 80% за два тижні після другої дози.

Для порівняння, вакцина від Pfizer/BioNTech після однієї дози ефективна для профілактики захворювання на 85% на 15-28 день. А після отримання другої — на 91,3% навіть через пів року.

Попри сплеск захворюваності, чилійські чиновники захищають CoronaVac, акцентуючи, що вона ефективна після двох доз і вже допомагає захистити людей похилого віку, роблячи цей сплеск менш смертоносним.

Застереження для інших країн

Репортер WSJ Раян Дьюб зауважує, що ситуація, яка склалася у Чилі, має бути показовою для інших країн, де застосовують цю вакцину. Серед таких — Україна.

Інформація про низький рівень захисту з першої дози свідчить про те, що переваги від впровадження вакцинації вимагатимуть більше часу.

За оцінками медиків, певний масовий імунітет в Чилі буде досягнутий до червня-липня. Водночас вірус, ймовірно, існуватиме і мутуватиме доволі довго, і карантинні обмеження будуть потрібні і надалі.

Але чилійський уряд не врахував це і давав, на переконання фахівців, доволі заплутані повідомлення для населення, одночасно пом’якшивши карантинні обмеження, щоб допомогти економіці.

Виснажені пандемією чилійці сприйняли це як зелене світло для подорожей, відвідування барів та ресторанів, пляжів. При цьому, маюче хибне відчуття безпеки, громадяни легковажно поставилися як до дотримання правил, які залишилися, (зокрема, заборони домашніх вечірок) так і до носіння масок.

Тепер влада Чилі розглядає варіант щеплення третьою дозою CoronaVac для врегулювання ситуації.

“Це завжди варіант”, — сказав пан Рафаель Араос, радник чинного міністра охорони здоров’я Чилі, оминаючи розповіді про деталі намірів уряду.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

Цю вакцину використовують, аби робити щеплення:

поліціянтам;

маломобільним групам населення;

особам, що доглядають за маломобільними групами населення;

олімпійцям;

паралімпійцям;

людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.