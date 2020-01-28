В департаменте Минздрава Баварии подтвердили, что в Германии зафиксирован первый случай инфикации коронавирусом, который распространяется из Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Случай зафиксировали в городе Штарнберг, в 28 километрах от Мюнхена. Врачи заявили, что случай заражения коронавирусом подтвержден, отметив, что пациента изолировали, он под наблюдением врачей.

В местном департаменте здравоохранения подтвердили, что состояние пациента – стабильное, он под наблюдением медиков. При этом, его возраст и национальность не называют.

“Люди, которые контактировали с пациентом, были подробно проинформированы о возможных симптомах, мерах гигиены и каналах передачи”, – сказали в ведомстве.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что не удивлен, что вирус достиг Германии, но случай в Баварии показал, насколько хорошо подготовлены власти. Также он сказал, что власти делают все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

“Риск для здоровья людей в Германии от нового респираторного заболевания из Китая остается низким”, – сказал он, ссылаясь на мнение экспертов Института Роберта Коха.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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