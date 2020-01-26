В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Заболевший вернулся в Канаду из китайского города Ухань, который является эпицентром вспышки заболевания.

Как рассказали представители министерства здравоохранения провинции Онтарио, заболевшим является 50-летний житель Торонто. Он вернулся из Уханя 22 января.

На следующий день он сообщил о недомогании, после чего его госпитализировали в медицинский центр. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Чиновники сейчас выясняют, с кем контактировал мужчина по приезду в Канаду. В данный момент уже изолированы члены его семьи.

В Китае тем временем подтвердили уже 1975 случаев заражения новым коронавирусом. Число смертей от вируса возросло до 56.

Вирус распространился из Китая в ряд других стран: случаи заболевания зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии и Франции.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.