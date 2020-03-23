Об этом мэр заявил в ходе онлайн-брифинга.

“Да, в магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 квадратных метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений. А также – обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий”, – сказал Кличко.

Он отметил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться до магазинов, аптек, больниц и других учреждений социальной сферы в обычном режиме.

“Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных”, – добавил мэр.

По Киеву с 23 марта можно передвигаться на такси или личном транспорте.

Ранее #Буквы показали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт Киева.