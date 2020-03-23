Об этом мэр заявил в ходе онлайн-брифинга.
“Да, в магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 квадратных метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений. А также – обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий”, – сказал Кличко.
Он отметил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться до магазинов, аптек, больниц и других учреждений социальной сферы в обычном режиме.
“Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных”, – добавил мэр.
По Киеву с 23 марта можно передвигаться на такси или личном транспорте.
Ранее #Буквы показали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт Киева.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.