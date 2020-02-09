В Китае переименовали коронавирус из-за жалоб жителей Уханя

Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что указание в названии города очень расстраивало жителей Уханя. Поэтому китайские официальные лица заявили, что вирус будет временно называться NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).
Когда будет утверждено окончательное название – не сообщается.
Напомним, что по состоянию на начало суток 9 февраля, количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.