В Китае переименовали коронавирус из-за жалоб жителей Уханя

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что указание в названии города очень расстраивало жителей Уханя. Поэтому китайские официальные лица заявили, что вирус будет временно называться NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).

Когда будет утверждено окончательное название – не сообщается.

Напомним, что по состоянию на начало суток 9 февраля, количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.