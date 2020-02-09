15:09 Наша дипломатия вернет домой нацгвардейца Маркива, – глава МВД Аваков
14:20 Впервые в истории эстафету передачи олимпийского огня начнет женщина
13:58 В Китае переименовали коронавирус из-за жалоб жителей Уханя
13:40 Полиция рассказала подробности задержания членов ОПГ на Закарпатье
13:11 Может ли мастурбация стать новым лекарством от простуды и гриппа?
12:24 Под Киевом избили полицейского, который оформлял ДТП
11:48 В центре Будапешта прошел марш неонацистов
11:09 Сегодня мир отмечает День пиццы
10:39 9 февраля 1918 года был подписан Брестский мирный договор
09:45 В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира
09:20 С 10 февраля на мосту Патона ограничат движение крайне правыми полосами
08:50 В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент
07:59 В России украинцы попали в ДТП: три человека погибли
01:39 В ОАЭ робот дирижировал симфоническим оркестром
00:59 Во Франции оштрафовали Apple на €25 млн за замедление старых iPhone

08 февраля

23:38 В Боснии трое украинцев за 53 часа ограбили более 20 банкоматов Сбербанка РФ, – СМИ
22:26 Зеленский с супругой подарили Папе Римскому посуду от украинского бренда
21:58 Киевский ЦУМ в преддверии Дня влюбленных сменил вывеску на ЦЬОМ: фото
20:52 Министр юстиции Малюська анонсировал ликвидацию десятков партий-«зомби»
20:22 Сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф Кубка Федерации
19:47 Чумак об обысках на «1+1»: Есть данные, что там могли монтироваться «пленки Гончарука»
18:36 В Лисичанске патрульные спасли девушку, прыгнувшую с моста после ссоры с парнем
18:00 Могли быть жертвы: СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов в двух аэропортах
16:55 Рианна выпустила первую в 2020 году коллекцию Fenty
16:36 Верховный суд: Религиозные убеждения могут быть основанием для непредоставления е-декларации
14:46 Фонд Билла Гейтса выделит $100 млн. на борьбу с коронавирусом

В Китае переименовали коронавирус из-за жалоб жителей Уханя

Национальная комиссия по здравоохранению Китая решила дать новое временное название коронавирусу, а все из-за жалоб жителей города Уханя, который стал источником вируса.

Воскресенье, 9 февраля 2020, 13:58

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что указание в названии города очень расстраивало жителей Уханя. Поэтому китайские официальные лица заявили, что вирус будет временно называться NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).

Когда будет утверждено окончательное название – не сообщается.

Напомним, что по состоянию на начало суток 9 февраля, количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Теги: Китай, коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!