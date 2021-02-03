Covid-19 Украина

обновлено 04.02.2021 в 00:02

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В МОЗ ответили, будут ли в первую очередь вакцинировать руководство государства

В утвержденном Правительством национальном плане вакцинации украинцев не предусмотрено первоочередные прививки руководства государства от COVID-19. Однако план вакцинации могут изменить ситуативно.

Среда, 3 февраля 2021, 20:13

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

“Согласно плану у нас не предусмотрено вакцинацию руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения”, – резюмировал Степанов.

При этом министр отметил, что планы могут измениться, поскольку в Украине низкий процент людей, которые готовы получить прививки. Показательна вакцинация руководства государства может мотивировать украинцев доверять вакцинам.

“Количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть это (вакцинацию руководства государства, – ред.) ради этого”, – объяснил он.

Министр пообещал начало вакцинации сразу после получения вакцины. Ориентировочно, процесс начнется после 15 февраля. Вместе с этим Степанов анонсировал подписание контракта о поставках вакцины, но детали пока не озвучил, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что первыми вакцинироваться будут медицинские работники.

Кроме того, Зеленский в ноябре переболел COVID-19, а врач-генетик Александр Коляда в комментарии #Буквам рассказывал, что людям, которые недавно переболели коронавирусом, вакцинироваться не нужно.

В свою очередь, Шмыгаль уверял, что первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам он собирался вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники.

Напомним, что в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

  • Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
  • Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
  • Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.
Теги: COVID-19, вакцинация, Максим Степанов, МОЗ

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