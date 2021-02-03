В МОЗ ответили, будут ли в первую очередь вакцинировать руководство государства

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
“Согласно плану у нас не предусмотрено вакцинацию руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения”, – резюмировал Степанов.
При этом министр отметил, что планы могут измениться, поскольку в Украине низкий процент людей, которые готовы получить прививки. Показательна вакцинация руководства государства может мотивировать украинцев доверять вакцинам.
“Количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть это (вакцинацию руководства государства, – ред.) ради этого”, – объяснил он.
Министр пообещал начало вакцинации сразу после получения вакцины. Ориентировочно, процесс начнется после 15 февраля. Вместе с этим Степанов анонсировал подписание контракта о поставках вакцины, но детали пока не озвучил, ссылаясь на условия конфиденциальности.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что первыми вакцинироваться будут медицинские работники.
Кроме того, Зеленский в ноябре переболел COVID-19, а врач-генетик Александр Коляда в комментарии #Буквам рассказывал, что людям, которые недавно переболели коронавирусом, вакцинироваться не нужно.
В свою очередь, Шмыгаль уверял, что первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам он собирался вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники.
Напомним, что в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.