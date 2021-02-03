В МОЗ ответили, будут ли в первую очередь вакцинировать руководство государства

В утвержденном Правительством национальном плане вакцинации украинцев не предусмотрено первоочередные прививки руководства государства от COVID-19. Однако план вакцинации могут изменить ситуативно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

“Согласно плану у нас не предусмотрено вакцинацию руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения”, – резюмировал Степанов.

При этом министр отметил, что планы могут измениться, поскольку в Украине низкий процент людей, которые готовы получить прививки. Показательна вакцинация руководства государства может мотивировать украинцев доверять вакцинам.

“Количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть это (вакцинацию руководства государства, – ред.) ради этого”, – объяснил он.

Министр пообещал начало вакцинации сразу после получения вакцины. Ориентировочно, процесс начнется после 15 февраля. Вместе с этим Степанов анонсировал подписание контракта о поставках вакцины, но детали пока не озвучил, ссылаясь на условия конфиденциальности.