Возле здания Шевченковского районного суда в Киеве произошли новые стычки между участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В указанном суде сегодня избирают меру пресечения активисту. В заседании был объявлен перерыв для рассмотрения ходатайства об отводе прокурора Николая Бозовуляка. В итоге указанное ходатайство стороны защиты не было удовлетворено.

Но после перерыва силовики выстроились перед входом в суд и не пускали в здание поручителей Стерненко. Люди, которые согласились взять активиста на поруки, требовали пропустить их на заседание суда. Они показывали соответствующие заявления о взятии на поруки.

Стычки возникли во время очередной попытки людей зайти в суд. Они пытались прорваться сквозь ряды правоохранителей и скандировали: “Аваков – геть!”, “Аваков – чорт!”.

Возле суда подожгли дымовые шашки. Прозвучал Гимн Украины.

Силовики, в свою очередь, пытались оттеснить толпу людей. В правоохранителей полетели бутылки.

Спустя некоторое время в ситуацию вмешались народные депутаты (в частности, от “Голоса”), которые пришли поддержать Стерненко. Нардепы призвали поручителей стать в очередь, а правоохранителей – организовать коридор.

В итоге 22 людям было разрешено зайти в здание суда.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Стас Козлюк, охрана заставляла поручителей снимать обувь на входе. Самого журналиста охранники заставили показать кошелек.

“Людей, которые хотят взять Стерненко на поруки, начали пускать в холл суда. Заставляют снимать обувь, чтобы ее проверить. Перед этим охрана осматривала меня. И заставила показать им кошелек, там звенели монеты. Пришлось показать им 300 грн наличности и с десяток грн копейками. Если честно, с 2012 года вижу в судах такое впервые”, – подчеркнул журналист.

Как известно, 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.

Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

Ранее в Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.