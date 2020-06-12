Сотни людей пришли под Шевченковский районный суд столицы, где сегодня проходит рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты принесли с собой таблички: “Имею право на самозащиту!”, “За убийство Шеремета хоть не посадите”, “Где подозрения заказчикам” и другие. Также возле суда запалили дымовые шашки.

Стоит отметить, что на заседание не пустили группу поддержки Стерненко. Люди находятся в фойе суда и под зданием. Они скандируют: “Пропускай!” и “Ганьба!”.

Возле здания суда также находятся усиленные наряды правоохранителей.

На данный момент суд рассматривает ходатайство об отводе судьи Владимира Бугеля. Защита Стерненко заявила, что он рассматривал дела против участников Майдана.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.

Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

Ранее в Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где жил Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.