Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сначала правоохранители отказались пропускать на заседание суда участников акции в поддержку Стерненко.
Поэтому во время заседания касательно отвода судьи Владимира Бугеля, активисты кричали: “Пропускай! ” и “Ганьба! “.
После этого правоохранители вывели митингующих на улицу и перекрыли вход к зданию суда, где и произошла первая потасовка.
Позже, когда протестующие еще раз попытались пройти на заседание, возникла еще одна стычка.
Участники акции также зажгли фаеры и дымовые шашки, но сотрудники пожарной службы их потушили.
11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.
Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
Ранее в Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.
Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где жил Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- В мае 2020 года несколько украинских фанатских движений выразили поддержку активисту Сергею Стерненко и заявили о готовности к протестам в случае его ареста.
- СБУ вызвала Стерненко якобы для сообщения ему о подозрении.
- 7 июня СБУ уведомила Сергея Стерненко о новом подозрении. Ему необходимо было явиться в СБУ 9 июня.
- 10 июня сообщалось, что бывший старший группы прокуроров по делу Сергея Стерненко Андрей Радионов отказался подписывать подозрение активисту, вскоре после чего покинул дело.