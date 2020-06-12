Под Шевченковским районным судом столицы, где сегодня избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, произошли потасовки с правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сначала правоохранители отказались пропускать на заседание суда участников акции в поддержку Стерненко.

Поэтому во время заседания касательно отвода судьи Владимира Бугеля, активисты кричали: “Пропускай! ” и “Ганьба! “.

После этого правоохранители вывели митингующих на улицу и перекрыли вход к зданию суда, где и произошла первая потасовка.

Позже, когда протестующие еще раз попытались пройти на заседание, возникла еще одна стычка.

Участники акции также зажгли фаеры и дымовые шашки, но сотрудники пожарной службы их потушили.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.

Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

Ранее в Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где жил Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.