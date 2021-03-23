По состоянию на вторник, 23 марта, в Украине только одна область отнесена к "желтой" зоне карантина. В то же время расширилась "красная" зона: туда добавилась Львовская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

Так, в “желтой” зоне карантина сейчас осталась только Херсонская область.

Стоит отметить, что всего месяц тому назад (на момент введения в Украине адаптивного карантина) “желтый” уровень эпидемической опасности был установлен на всей территории нашей страны, за исключением Ивано-Франковской области, где тогда была введена “красная” зона.

К “красной” зоне карантина сейчас отнесены город Киев и восемь областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черниговская.

В течение трех дней подряд в указанных регионах был значительно превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (в норме не должен превышать 60 госпитализаций).

Все остальные регионы включены в “оранжевую” зону карантина.

По данным МОЗ, показатели госпитализаций больных коронавирусом превышены в ряде областей, которые сейчас находятся в “оранжевой” зоне. Это Винницкая, Днепропетровская, Николаевская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как известно, “красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

“Желтый” уровень эпидемической опасности меняется на “оранжевый” при наличии в регионе хотя бы одного из этих признаков.