Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
Так, в “желтой” зоне карантина сейчас осталась только Херсонская область.
Стоит отметить, что всего месяц тому назад (на момент введения в Украине адаптивного карантина) “желтый” уровень эпидемической опасности был установлен на всей территории нашей страны, за исключением Ивано-Франковской области, где тогда была введена “красная” зона.
К “красной” зоне карантина сейчас отнесены город Киев и восемь областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черниговская.
В течение трех дней подряд в указанных регионах был значительно превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (в норме не должен превышать 60 госпитализаций).
Все остальные регионы включены в “оранжевую” зону карантина.
По данным МОЗ, показатели госпитализаций больных коронавирусом превышены в ряде областей, которые сейчас находятся в “оранжевой” зоне. Это Винницкая, Днепропетровская, Николаевская, Хмельницкая и Черниговская области.
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Как известно, “красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:
• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;
• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;
• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
“Желтый” уровень эпидемической опасности меняется на “оранжевый” при наличии в регионе хотя бы одного из этих признаков.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать “красная” зона карантина.
- Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.