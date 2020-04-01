Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.
“В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалисты Лабораторного центра на водном транспорте Минздава провели обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания не выявили”, – отметил Куцый.
По его словам, всех направили на базу обсервации вблизи Одессы, в соответствии с п. 3.2 постановления КМУ №241 от 29 марта 2020 об обязательной обсервации в течение 14 дней лиц, прибывших из-за рубежа во время карантина.
Куцый также добавил, что проживание и питание для них будет бесплатным, а за состоянием здоровья будут постоянно наблюдать медики.
- Аваков заявил, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.
- Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.
- Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.