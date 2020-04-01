Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

“В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалисты Лабораторного центра на водном транспорте Минздава провели обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания не выявили”, – отметил Куцый.

По его словам, всех направили на базу обсервации вблизи Одессы, в соответствии с п. 3.2 постановления КМУ №241 от 29 марта 2020 об обязательной обсервации в течение 14 дней лиц, прибывших из-за рубежа во время карантина.

Куцый также добавил, что проживание и питание для них будет бесплатным, а за состоянием здоровья будут постоянно наблюдать медики.

 