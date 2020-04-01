В порт Черноморска Одесской области на пароме из Грузии прибыли 14 украинцев и один иностранец с видом на жительство в Украине. Всех их обследовали и направили на базу обсервации.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

“В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалисты Лабораторного центра на водном транспорте Минздава провели обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания не выявили”, – отметил Куцый.

По его словам, всех направили на базу обсервации вблизи Одессы, в соответствии с п. 3.2 постановления КМУ №241 от 29 марта 2020 об обязательной обсервации в течение 14 дней лиц, прибывших из-за рубежа во время карантина.

Куцый также добавил, что проживание и питание для них будет бесплатным, а за состоянием здоровья будут постоянно наблюдать медики.

Аваков заявил, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.