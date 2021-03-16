Как сообщалось, Арестович написал пост о заседании ТКГ и о том, как делегация “удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго”. В комментариях пользователь по имени Василий Иванов попросил написать это же на украинском, но получил ответ: “Пошел на х*й. Так понятнее?”.

После этого в соцсетях начали распространяться призывы уволить Арестовича с занимаемых должностей. Арестович ответил на эти призывы, выругавшись на их авторов.

“Господа возмущенные. Вы чистые лицемеры. […] Вы безграмотны”, — заявил он.

Советник главы президентского офиса заявил, что просто “послал бота на понятном ему языке”. Кроме этого, Арестович объявил, что отставка будут иметь для него только положительные последствия.