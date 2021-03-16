Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.
Как сообщалось, Арестович написал пост о заседании ТКГ и о том, как делегация “удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго”. В комментариях пользователь по имени Василий Иванов попросил написать это же на украинском, но получил ответ: “Пошел на х*й. Так понятнее?”.
После этого в соцсетях начали распространяться призывы уволить Арестовича с занимаемых должностей. Арестович ответил на эти призывы, выругавшись на их авторов.
“Господа возмущенные. Вы чистые лицемеры. […] Вы безграмотны”, — заявил он.
Советник главы президентского офиса заявил, что просто “послал бота на понятном ему языке”. Кроме этого, Арестович объявил, что отставка будут иметь для него только положительные последствия.
“Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу. Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах. Деньги, время, силы. Если последует моя “отставка”, произойдут две вещи: у меня станет гораздо больше времени, сил, средств, у вас станет меньше информации по профильным темам”, — заявил он.
Напомним, украинский блогер, актер и военный эксперт Алексей Арестович был назначен советником украинской делегации в ТКГ по Донбасса по информационной политике в октябре. 1 декабря стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником.
Находясь на должностях, Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.
Также Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.
Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.
Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.
- На днях Арестович в соцсетях угрожал гражданам, которые его критикуют, называя их “порохоскотом”.