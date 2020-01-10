Группа журналистов-расследователей Bellingcat проанализировала видео, на котором запечатлен, вероятно, момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране.

Результаты анализа были опубликованы на сайте Bellingcat.

Как сообщалось ранее, 9 января в Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране. Журналисты интернет-издания Bellingcat, специализирующегося на расследованиях, сообщили, что проверят информацию о видео.

По информации Bellingcat, видео было снято в жилом районе города Паранда (провинция Тегеран) в пригороде к западу от международного аэропорта Имама Хомейни, из которого вылетел рейс 752 Международных авиалиний Украины (PS752).

“Камера здесь смотрит на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. В спутниковых изображениях можно найти ряд элементов исходного видео, в том числе ряд жилых домов, несколько осветительных приборов и строительную область, расположенную непосредственно слева от положения камеры”, — говорится в отчете.

Тут обозначено место, где, как предполагают журналисты, находился оператор в момент съемки:

Используя информацию о том, где находился оператор в момент съемки, журналисты смоделировали, какой участок мог попасть в поле зрения камеры и сравнили его с траекторией полета украинского самолета.

“Измеряя время, необходимое для того, чтобы камера услышала взрыв (~10,7 секунд), мы оценили прямое расстояние от события до камеры в примерно 3,6 километра. Используя теорему Пифагора, мы вычислили расстояние от камеры до события на суше примерно в 2,8 километра. Затем мы сопоставили это расстояние с нашей предварительной геолокацией видео, а также построили траекторию полета PS752”, — объяснили журналисты.

Как видно на визуализации полученных журналистами данных, на кадрах действительно может быть изображен момент атаки на самолет МАУ.

Причины, по которым оператор начал съемку и успел запечатлеть момент атаки на самолет, остаются неясными.

“Неясно, почему человек, который держал камеру, снимал в то время, но возможно, что было две ракеты , что побудило его принять решение начать съемку для второго удара”, — предположили в Bellingcat.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой.