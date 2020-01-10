Результаты анализа были опубликованы на сайте Bellingcat.
Как сообщалось ранее, 9 января в Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране. Журналисты интернет-издания Bellingcat, специализирующегося на расследованиях, сообщили, что проверят информацию о видео.
По информации Bellingcat, видео было снято в жилом районе города Паранда (провинция Тегеран) в пригороде к западу от международного аэропорта Имама Хомейни, из которого вылетел рейс 752 Международных авиалиний Украины (PS752).
“Камера здесь смотрит на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. В спутниковых изображениях можно найти ряд элементов исходного видео, в том числе ряд жилых домов, несколько осветительных приборов и строительную область, расположенную непосредственно слева от положения камеры”, — говорится в отчете.
Тут обозначено место, где, как предполагают журналисты, находился оператор в момент съемки:
Используя информацию о том, где находился оператор в момент съемки, журналисты смоделировали, какой участок мог попасть в поле зрения камеры и сравнили его с траекторией полета украинского самолета.
“Измеряя время, необходимое для того, чтобы камера услышала взрыв (~10,7 секунд), мы оценили прямое расстояние от события до камеры в примерно 3,6 километра. Используя теорему Пифагора, мы вычислили расстояние от камеры до события на суше примерно в 2,8 километра. Затем мы сопоставили это расстояние с нашей предварительной геолокацией видео, а также построили траекторию полета PS752”, — объяснили журналисты.
Как видно на визуализации полученных журналистами данных, на кадрах действительно может быть изображен момент атаки на самолет МАУ.
Причины, по которым оператор начал съемку и успел запечатлеть момент атаки на самолет, остаются неясными.
“Неясно, почему человек, который держал камеру, снимал в то время, но возможно, что было две ракеты , что побудило его принять решение начать съемку для второго удара”, — предположили в Bellingcat.
Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- В Иране ставят под сомнение утверждение разведки США о том, что самолет МАУ в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.