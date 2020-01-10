В МИД Украины сообщили, что специалисты уже изучают появившееся накануне видео, на котором изображен момент возможной ракетной атаки на украинский Boeing в Тегеране.

Об этом шла речь на брифинге, передает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 9 января в Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране. Журналисты интернет-издания Bellingcat, специализирующегося на расследованиях, сообщили, что проверят информацию о видео. Вечером того же дня ими были предоставлены результаты анализа видео. На визуализации полученных журналистами данных видно, что на кадрах действительно может быть изображен момент атаки на самолет МАУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя видеозапись, сообщил, что на данный момент она изучается специалистами.

“Мы видели различные видео и изображения, они должны изучаться профессионалами. Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция [оператора]. Было ли это снято на месте событий, в то время? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к каким-либо выводам, мы сможем поделиться с вами”, — сказал Пристайко.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.